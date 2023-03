Az idei felvételi eljárásban a jelentkezők számára kedvezően változott a pontszámítás: az alap- és osztatlan képzésekre készülőknek (általános felvételi követelményként) már nem kötelező legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tenniük. Egyes szakokon a korábbi közzétett érettségi követelményekhez képest a felsőoktatási intézmények elfogadhatnak középszintű érettségit is az emelt szintű helyett. Emellett megszűnt a jogszabályi minimumponthatár is.

Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre (EKKE) 6338-an adták be jelentkezési lapjukat, összesen majdnem 11 ezer képzésre. Ezzel az EKKE tartja az elmúlt években megszokott 13-15. helyét a jelentkezők számát illetően. A felvételizők létszáma a 2018 és 2019-es éveket idézte, akkor 6300-6600 közötti volt a jelentkezőszám, ám akkor még hozzá tartozott a gyöngyösi Károly Róbert Campus is. A pandémia alatt a következő három esztendőben csökkent a továbbtanulási kedv, 4500-5200 jelentkezője volt az Eszterházynak. Az első helyes jelentkezések száma is az öt évvel korábbiakhoz 3500-3600-hoz hasonló, 3343 volt. A Felvi.hu-n olvasható adatok szerint alap, vagy osztatlan nappali képzésben két és fél ezren szeretnének tanulni Egerben, illetve Jászberényben, ez felülmúlja a 2020-2022 közti 2100-2200-at, de elmarad a korábbi 2800-3000-től. A jelentkezők több mint kilencven százaléka, 5900 felvételiző állami ösztöndíjas képzésben szeretne tanulni, csakúgy, mint korábban.