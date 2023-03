– Ezért Hámán rábeszélte a királyt, hogy az összes neki alárendelt, ellenszegülő zsidót kivégeztethesse. A király nem volt kirekesztő gondolkodású, de gyenge kezű uralkodó lévén, engedett Hámánnak. Sorsvetéssel döntöttek a zsidókról – innen ered az ünnep elnevezése. Mordecháj nem tudta, mitévő legyen, végül Esztert kérte, hogy segítsen. A zsidókat fenyegető életveszély miatt Eszter nagy kockázatot vállalt. Egy rendezvényen hívás nélkül jelent meg a király előtt, pedig ezt nem tehette volna. A király mégis megengedte neki, hogy szóljon. Eszter feltárta az uralkodó előtt Hámán okait a szörnyű tervére, s erre a király megengedte, hogy a zsidók védekezzenek. A zsidók így végül megmenekültek, Hámánt pedig a fiával együtt kivégeztette a király. Ez a purim ünnepe – zárta a történetet Weisz Péter.

A purimot megelőző napon a zsidók böjtöt tartanak, miután Eszter is három napig böjtölt, tette hozzá Weisz Péter.

– A zsinagógákban purim előestéjén és purim napján felolvassák Eszter könyvét. A purim története azonban nincs benne a Bibliában, ugyanis nem jelenik meg az Isten neve a rendezvények alatt. A tudósok szerint, a purim elnevezés rejtőzködést is jelenti. Tehát Isten ott van, de nem mondják ki. Eszter könyve ugyanakkor része annak a sorozatnak, amit a keresztény szakrális irodalom kánonnak nevez. A zsinagógákban a történet felolvasása alatt lehet zajongani, a gyerekek kereplőkkel zajt csapnak, dobognak, fújolnak, amikor Hámán neve elhangzik. Miután a szabadulás egy örömünnep, kötelező a vidámság, az evés-ivás, sőt, ilyenkor még az alkoholfogyasztás is kötelező. A rabbinikus irodalomban azt mondják, hogy ezen az ünnepen addig ihatsz, amíg össze nem kutyulod a gonosz Hámán nevét a jó Mordechájéval. A purimi ételek skálája rendkívül széles, főként kóser süteményekből áll. A purim idején jelmezekbe, maskarákba öltözve folyik a vigalom, a gyerekek játszanak, mert ez a megszabadulás ünnepe a zsidóknál. Voltaképpen egy zsidó farsang, amely véletlenszerűen majdnem egybeesik a keresztény farsangi időszakkal. Ilyenkor színdarabokat is előadnak – részletezte Weisz Péter.