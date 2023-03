Ahhoz, hogy színesebb legyen a húsvéti ünnepi asztal, nem feltétlenül kell a drága zöldséget megvenni. Salátának és dekorációnak is megteszik a természetben már fellelhető zöldfélék, különböző ehető virágok, zsenge hajtások.

A közönséges tyúkhúrnak, amit sokan csak gyomnövényként ismernek, gyógyhatásai is vannak és mostanában tele van velük a kert az árokpart. Epe- és veseműködést segít a teája, kőoldó hatása is van. Egyike azon ritka gyógynövényeknek, melyek a vérben lévő koleszterinszintet is csökkentik. Antiszeptikus tulajdonsága miatt használjuk még légúti betegségekre, köhögésre, tüdőbajra, valamint emésztési zavarokra. Reumát is jól lehet kezelni vele vízhajtó hatása miatt. Kiváló zsíroldó tulajdonsága teszi alkalmassá az epeműködés javítására, tehát a sonka mellett nemcsak jól mutat, hanem az egészségünket is védi.