A robotika és a programozás is lehet kitörési lehetőség halmozottan hátrányos helyzetű és menekült gyerekeknek. Ezt vallja Kövesdy Katalin, aki arról számolt be portálunknak, hogy a Kocka Tanodák(C) közül Erdőkövesden is elindult a jelentős lemaradásban lévő gyerekek oktatása.

A program keretében a gyerekek képesek megtanulni a programozás és a robotika alapjait, növelve ezzel saját életminőségüket és későbbi munkaerőpiaci esélyeiket.

Katalin azt mondja, szinte lehetetlen vállalkozásnak tűnik robotokat programozni a legtöbb hátrányos helyzetű gyerek számára. A The Foundation for Global Human Dignity (FGHD) nyári táboraiban azonban bebizonyosodott, hogy mindez minden várakozást felülmúlva meg tud valósulni. Ekkor határozta el a szervezet, hogy folytatni szeretné a megkezdett munkát. Úgy gondolták, ne csak egyszeri alkalommal csillanjon meg a remény a gyerek előtt, hiszen eszközökre és mentorokra van szükség a továbblépéshez.

- Nagyon fájdalmas látni az egyre gyorsuló ütemben növekvő különbséget a szegények és a nem szegények között. Úgy gondolom, hogy még bőven a mi életünkben rengeteg munkát és területet fognak kiváltani a robotok. Nemsokára semmilyen munkát nem lehet elvállalni anélkül, hogy valaki ne értsen ezekhez az eszközökhöz legalább minimális szinten - fogalmazott Daróczi Gábor, az FGHD ügyvezetője.

Az SOS Gyermekfalvak támogatásával tapasztalt és új ismeretek megszerzésére nyitott oktatókkal elkezdődhetett a hosszabb távú munka.

- Számítógép programozást tanítunk, ami a jövőben olyan elvárás lesz, mint az írni tudás, minden előrejelzés erre mutat. Ezek a gyerekek általában már képernyőfüggők, de át tudjuk szoktatni őket a képernyő haszontalan használatáról a képernyő hasznos használatára. Nagyon könnyen motiválttá lehet vele tenni gyerekeket, intuitív és látványos dolgokat tudunk összehozni pillanatok alatt részben robotokkal, részben pedig játékfejlesztéssel - számolt be tapasztalatairól Mekis Péter, vezető oktató.

A MIT Media Lab kutatói által kifejlesztett Scratch programnyelvet már azok is meg tudják tanulni, akik csak egy kicsit tudnak írni-olvasni, és a 20-as számkörben boldogulnak.

Az alapítvány támogatást nyújt a Kocka Tanodák(C) beindításában, de azt követően is tartják a kapcsolatot az oktatókkal: online mentorálást biztosítanak és rendszeres személyes találkozókat is terveznek.

Erdőkövesden a Boglyas Kuckó ad helyet a Kocka Tanodának, ahol tíz gyerek már el is kezdte a programozás tanulást.

A gyerekek nagy érdeklődéssel és nyitottsággal vesznek részt a foglalkozásokon, és hetente új projektekkel gazdagodik a tudásuk a programozás területén.

Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock