Hevesvármegyei Hirlap. Politikai és Vegyes Tartalmu Lap. Első évfolyam, 1-ső szám. 1893. julius 2-án.

Előfizetői felhivás!

A hirlapirodalom ma már annyira fejlődött, hogy még nagyobb községeknek is van hirlapjuk. Annál inkább van egy vármegyében nagyobb számu hirlapnak a létezéséhez jogosultsága. Ez a jogosultság annál inkább előtérbe lép, minél többen vannak, a kik a már létező hirlapokban nem találják kifejezve részint politikai meggyőződésüket, részint pedig a társadalmi kérdésekben felfogásukat.

Ez a körülmény szolgált okul arra, hogy az „Egri Nyomda-részvénytársaság” czég alatti részvénytársasággá alakuljunk és egy, a vármegye székvárosában, Egerben megjelenő politikai és vegyes tartalmu hirlapot alapitunk meg. A lap iránya: a közjogi ellenzék alapelveit valljuk. (…) A belügyi és a társadalmi politikai kérdésekben a megtisztult demokráczia, a valódi szabadelvűség, nemzeti irány és bátor előrehaladás alapjára helyezkedünk. A magánjogi alkotások terén minden czélszerű reformot üdvözölni és támogatni fogunk. Eszményképünk a magyar jogállam.

Szellemünk az amerikai hirlapirásé: Csak az igazat irni, de az igazat ezután egész teljességében megirni. A hirlapirodalmat lealacsonyitó személyeskedéstől tartózkodunk.

(…) Lapunk megjelenik f. 1893. julius hó 2-tól kezdve hetenkint kétszer minden vasárnapon és szerdán. Egy szám 4 oldalból fog állni, ami azonban nem zárja ki azt, hogy a lap a körülményekhez képest terjedelmesebb is legyen…

Gyöngyösi Ujság. Társadalmi Hetilap. 1904. január 31.

Tüzoltóink közgyűlése.

Folyó hó 24. tartotta meg a pártoló- és működő-tagok élénk részvétele és Kozmári Dezső parancsnok elnöklése mellett „Önkéntes Tűzoltó és Mentő-Testület”-ünk évi rendes közgyűlését. Első sorban is a parancsnokság évi jelentése mutattatott be és fogadtatott el lelkes helyesléssel. A mult évi zárszámadás és folyó évi költségelőirányzat adatai kétségtelen bizonyitékát nyujtották a testület helyes vezetésének, mely nemcsak az emberbaráti magasztos feladatok lelkiismeretes és önfeláldozó teljesitésében, de az anyagiak pontos kezelésében is nyilvánul. A közgyűlés mindezekért Kozmári Dezső parancsnoknak, valamint a tisztviselői karnak és parancsnokságnak is jegyzőkönyvileg fejezte ki elismerését.

A parancsnokság tagjaiul a régiek egyhangúlag és lelkesedéssel választattak meg. Parancsnok: Kozmári Dezső; alparancsnok: Winkler Lőrincz; szakaszparancsnokok: Rábel Mihály, Korstein Mór és Vargha Tivadar; pénztáros: Rosenfeld Emil; szertáros: Tiven Zoltán; orvos: Dr. Keller Dávid; ügyész: Dr. Karcs Jakab…

Érdekes részlete volt a közgyűlésnek, midőn a „Haniss Imre alapitvány” húsz korona kamatösszege került kiosztásra. Az alapitó óhaja szerint a legjobb és legszorgalmasabb tűzoltó részesitendő jutalomban. Igen ám, de sok ilyen van. Most is 18 tűzoltó lett ilyenül feltüntetve. Minthogy ennyi ember között a csekély összeget szétforgácsolni alig lehet, sorshuzás utján lettek a jutalmazandók meghatározva. Az urnából Horváth István és Szimicsek Lajos nevei kerültek ki. Mindketten régi, érdemes tagjai a testületnek, kik általános éljenzés közepette vették át az egy-egy arany jutalmat. Este barátságos áldomásra gyűltek egybe tűzoltóink a laktanyán, hol jó darabig kedélyesen elmulattak.

Eger. Hetilap. Megjelenik Minden Csütörtökön. 1869. augusztus 5.

Gyilkossági merénylet.

Városunkban e hó 1-én reggeli 5 órakor, a hatvani külváros 3-ik negyedében bizonyos Szarvas Antalné 70 éves özvegy öreg asszonyt, közel szomszédjában lakó E. Istvánné, azon ürügy alatt, hogy őt megkeni, egy már elkészitett zsineggel meg akarta fojtani. Midőn a tehetetlen öreg asszonyt hasra fekteté, a zsineget nyakára szoritotta, s ágyából a földre rántván, fojtogatni kezdette; azonban az öreg kétségbeesetten harczolt és sikerült hóhérja körmei közül az utczára menekülnie. E. Istvánné a városi rendőrség által elfogatott, s bevallá bünös tettét mentségül azt hozván fel, hogy a bünös cselekedetre Szarvas Antalné házában lakó Sz. Erzsébet ösztönözte, sőt ezelőtt több hónappal már tervet is főztek ki az öreg Szarvasné meggyilkolására, s hogy azt könnyebben végrehajthassák, e czélra Ember Istvánné álomport is eszközölt, mi az orvosi rendelvénynyel együtt kézre is került. A megyei fenyitőtörvényszéknek adatták át.