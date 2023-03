A gyöngyösi Vachott Sándor Városi Könyvtár március 21-én 12 órától ismét nyitva áll az olvasók előtt, tájékoztatta portálunkat Szekeresné Sennyey Mária igazgató. Ahogy arról portálunkon is beszámoltunk annak idején, a gyöngyösi önkormányzat tavaly októberben átfogó energiacsökkentési intézkedéscsomagot fogadott el.

– Ez a döntés a könyvtárunkat is érintette, amely ennek értelmében október 15-étől rendkívüli téli nyitva tartásra állt át. Az intézmény 2022. december 22-én aztán bezárt. Akkor a 2023. februári elsejei nyitásban bíztunk, de a zárva tartás meghosszabbításáról döntött a képviselő-testület április 15-ig, vagy a döntés visszavonásáig. Most az enyhe időjárásra tekintettel zöld jelzés kaptunk a nyitásra. Április 15-ig azonban továbbra is a téli nyitva tartás szerint látogatható a könyvtár – foglalta össze Szekeresné Sennyey Mária.