Az esetnek számos tanulsága van. Ebből az egyik legfontosabb, hogy minden családban törekedni kell valamiképp arra, hogy a legváratlanabb helyzeteket is sikerüljön túlélni, a reménytelen helyzetből felállni. Ehhez pénz kell, néha nem is olyan elképesztő összeg. Csupán egy kis előrelátással máris sokat tehetünk magunkért és szeretteinkért.

Sándor György, a Felzárkozó Települések Program keretében a Világítani Fogok Egyesület szervezésében több mint két éve az adósságcsapdába esett helyi családok segítésével foglalkozik. Hetente egy alkalommal fordulhatnak hozzá tanácsért a bajba jutottak. Az elmúlt hónapokban közel százötven család fordult meg nála, tanácsot kérve adósságai rendezésére. Sokan az ő útmutatása alapján indultak el, hogy kikapaszkodjanak az adósság ördögi köréből, sikerrel.

A legutóbbi tűzeset kapcsán gondolta végig, hogy milyen módon lehetne a lakosság pénzügyi tudatosságát formálni, segíteni őket abban, hogy egy kicsit előrelátóbban tervezzék az életüket.

- A beszélgetések alapján arra jutottam, hogy a községben élő cigány családok elenyésző hányada rendelkezik lakásbiztosítással - mondja. - Tartottunk egy másik oktatóval háztartási gazdálkodási tanfolyamot, ahol szóba került ez a téma is. Megkérdeztem, hogy van-e valamelyiküknek ilyen biztosítása. Óriási szerencsémre az egyik résztvevőnek, aki egyébként is jóval tudatosabb volt a pénzügyeiket tekintve, volt ilyen biztosítása. Nagyon megörültem. Megkérdeztem, mennyit fizet. Negyedévente tízezer forint körüli összeget mondott. Volt olyan résztvevő, aki azt mondta, hogy azonnal köt ő is, hiszen ez mindössze havi három doboz cigi ára.

Sándor György arra hívta fel a figyelmet, hogy a családok biztonságának egyik fontos záloga lehet az előrelátás. Megemlítette, hogy az elmúlt időszakban számos helyi családnak okozott megoldhatatlan problémát egy közeli hozzátartozó hirtelen halála, segélyt kellett kérniük. Mivel ma a legolcsóbb temetés is fél millió forintnál kezdődik, nem ártana erre is felkészülni. Ez bármilyen reménytelennek is tűnik, egy kis előrelátással megoldható.

Manapság rengeteg biztosítótársaság küzd az ügyfeleiért. Palettájuk széles. Már havi néhány ezer forintért is lehet biztosítást kötni az otthonunkra. Ez legalább annyi biztonságot nyújt, hogy ne maradjunk fedél nélkül, például egy tűzesetet követően. Az életbiztosítások között is érdemes szétnézni. Vannak kifejezetten kegyeleti célú biztosítások, amelyek minimális összeg, akár havi ezer forint befizetése mellett a hozzátartozó halálakor legalább a temetés pénzügyi terhét leveszik a gyászolókról.