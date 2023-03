– Ilyenkor a lakosság apraja-nagyja útnak indul a várba. Ott felvonjuk a nemzeti lobogót, illetve a településünk zászlaját, és közösen elénekeljük a Himnuszt. A helyszínen a történelmi totó is tradíció, a kérdések elsősorban a 175 évvel ezelőtti forradalommal és szabadságharccal kapcsolatosak idén is, de akad köztük pár helytörténeti feladvány. Közben egy kis vendéglátás révén frissítheti fel magát mindenki a visszaútra. A legfiatalab, illetve a legidősebb teljesítőt jutalmazni is szoktuk. Minden évben nagy élmény a túra, mert sokan töltjük együtt a szombat délelőttöt – részletezte Hegedűsné Kis Tünde.