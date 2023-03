A Katona-téri aláírásgyűjtő asztalnál szombaton délelőtt megtartott sajtótájékoztatón a vármegyei elnök hangsúlyozta: egy, az Almagyar dombon élő civil személy indította útjára azt a helyi népszavazási kezdeményezést, s hozzá a szükséges aláírások gyűjtését. Ez arról lenne hivatott dönteni, hogy a külső, vagy a belső elkerülőt kell-e megépíteni, valamint arról, hogy kezdődjék meg a nyugati elkerülő tervezése is.

– Nagyon fontos, hogy a városlakók tudják, hogy miről szól ez a népszavazás, mert sok tekintetben félreértésben vannak. Civil ember volt a kezdeményező és nem a Momentum. Több szervezet is mögötte – nem a Momentum mögött – áll, mint mi is. Igaz ez akkor is, ha a Momentum nagy erőkkel és erőforrásokkal részt vesz a gyűjtésben. Megjegyzem: sokkal jobb, mintha pride-ot szerveznének – fogalmazott az egri önkormányzati képviselő.