A tervek szerint április közepétől ismét várja látogatóit a Hatvany Lajos Múzeum. A Kossuth téri kiállítóhelyen több programmal készülnek. Folytatódnak az ismeretterjesztő előadások, s a jeles napokhoz kötődően is rendeznek foglalkozásokat. Ezeken túl látványos kiállításokkal is készülnek: állandó régészeti bemutatóval, amely a szarmata kor hatvani múltját prezentálja, valamint lesz a hatvani vásárokról szóló tárlat is. Idén egy múzeumtörténeti kötet is megjelenik majd, amely az intézményben dolgozó szakemberek írásait foglalja össze.