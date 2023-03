Elindulok egy kisebb körútra is. A nagyobb élelmiszerláncok üzleteiben nézelődöm abban a reményben, hogy az elmúlt napokban sokat olvastam arról, hogy számos élelmiszer árát drasztikusan csökkentették. A látottak alapján annyit állapítok meg, hogy a hentespultok és a hűtőládák is rogyásig vannak pácolt, illetve füstölt húsokkal, csülkökkel. Az áruk minőségtől, gyártótól függ. Az átlagos ár kilónként 2800–3200 forint kötött mozog, de találtunk 2200 forintért is kötözött tarját.

A vákumcsomagolt termékeknél mindenképp érdemes megnézni a szavatossági időt. Meglepődhetünk, hogy milyen gyorsan lejár. Találtam olyan csomagot is, amelynek a húsvét előtti napokig szavatolták a minőségét. Érdemes a termék címkéjén azt is ellenőrizni, hogy vajon a „füstölt” vagy pedig a „füstölt ízű” kifejezés szerepel-e rajta. Előbbinél keményfa égetéséből származó füsttel közvetlenül füstölik a sonkát, míg utóbbinál csupán úgynevezett füstaromát juttatnak bele.