– Egy hazugsághadjáratra szeretnénk felhívni a figyelmet – mondta Minczér Gábor alpolgármester sajtótájékoztatón hétfőn. – Elindult az elkerülővel kapcsolatban egy polgári kezdeményezés. A népszavazást támogatjuk, csakhogy egy párt, a Momentum ráült az egri elkerülő út ügyére. A Momentumos aktivisták pedig hazugságot terjesztenek, miszerint a városvezetés, azaz mi hárman nem is akarjuk az elkerülő utat. Visszautasítjuk ezt a hazugságot! Mirkóczki Ádám többször is nyilvánosan hangsúlyozta, nem szabad politikai ügyet kreálni az elkerülőből, veszélyeztetve annak megvalósulását. Keresztes Zoltán Momentumos önkormányzati képviselőnek teljesen tisztában kell lennie azzal, hogy nem igaz amit állítanak. Szintúgy Jánosi Zoltánnak a párt egri elnökének. Nem tudom, tudják-e a párt vezető politikusai, hogy megvezetik az embereket. Mindenesetre lehetnének körültekintőbbek. Plakátjaikon dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselővel is próbálnak minket összemosni – mondta az alpolgármester.