– A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ), országos és megyei szervezetének célja a vállalkozók érdekképviselete és nem a politizálás. Nem szeretnénk semmiféle politikai játszmákba belefolyni, és azt sem szeretnénk, ha a megye vállalkozóit ilyen célokra használná bárki is. Nekem a vállalkozói közösség érdekét kell képviselnem, ami azt is magába foglalja, hogyha szükséges meg is kell tudjam védeni őket – reagált Micski Marianna, a VOSZ vármegyei elnöke kérdéseinkre, melyeket Mirkóczki Ádám polgármester keddi sajtótájékoztatóján elhangzottakkal kapcsolatban tettünk fel. Ahogy arról már beszámoltunk, a polgármester azt mondta, hogy Oroján Sándor Fidesz-KDNP frakcióvezető közvetve zsarolja az egri vállalkozókat.