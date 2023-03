A Tigra-ZF-Eger női vízilabda-csapatáról köztudott, hogy több játékos is rajong az állatokért, különösképp a kutyákért és a macskákért. A közösségi médiában az együttes két meghatározó játékosa, Szilágyi Dorottya és Szellák Csenge is gyakran megoszt ehhez köthető tartalmakat.

Most pedig mindketten arról beszéltek, hogy miért is teszünk jól, ha felelős állattartóként az Egri kutyasulit választjuk négylábú kedvencünknek. Az Egri Vízilabda Klub Facebook-oldalán megosztott videóban Szilágyi Dorottyán kívül megszólal az egri kutyasuli iskolavezetője, Faragó Mariann is.