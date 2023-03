Az elfeledett faluról, Tiszahalászról egyebek mellett felidézték, hogy hajdanán egy templom állt Tiszahalász nyugati részén: a Kenderföld dűlőnél, ahonnan a szántások alkalmával sokszor bukkantak cserépdarabokra, lándzsahegyekre és ismeretlen érctárgyakra, de ezeket a lakosok értéktelennek ítéltek meg. A Tisza, a XIX. századi szabályozása előtt teljesen más arcot adott az Alföldnek, mint amit ma láthatunk, hiszen a folyó rendszeresen kilépett a medréből és igen erős volt a meanderező tevékenysége, ami a folyómeder folyamatos mozgását, változását eredményezte. Egyes feljegyzések szint az Alföldön jelentős erdők voltak, ugyanakkor a nagyobbik felét mégis sík, ligetes sztyeppe jellemezte.

Tiszahalász kezdetben szolgáltató falu volt, azaz az államalapítástól kezdve egészen a tatárjárásig látta el az államapparátust élelmiszerrel, nevéhez híven hallal. A település pecsétjén két hal is megjelenik, sőt mi több, Újlőrincfalváén is. Ezen kívül mindkettőn megtalálható még egy heraldikai egyszarvú, egy csillag és egy halászó kas is, amit már 1697-ben is használtak.