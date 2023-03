A legutóbbi nagyvisnyói közmeghallgatáson több hozzászólás is érkezett a hivatalosan forgalom-szüneteltetett Szilvásvárad-Putnok vasútvonallal kapcsolatban. Tizenhárom évvel ezelőtt a nagy esőzések idején egy tarra vágott domboldal csúszott rá a pályára. Egyebek között azért is került szóba a téma, mert bár vonat régen járt arra és kezdi visszahódítani a pályát a természet, a MÁV nem enged például utat építeni a védőtávon belül, hátha egyszer még vonat jár arra. Elhangzott a gyűlésen az is, hiába szeretné minden önkormányzat, hogy számolják föl a vonalat és legyen helyette mindenki számára hasznosabb kerékpárút, amelyekre tervek is születtek, nem lehetett megvalósítani. Csőgér Bálint polgármester elmondta, jó néhány évvel ezelőtt is legalább három és fél milliárd forintba került volna a pálya helyreállítása, ennél olcsóbb volna egy bicikliút, sem a gazdaság, sem a turizmus nem indokolja már a vonatközlekedést. Igaz, egy hozzászóló szerint jó lenne, ha legalább Szilvásvárad és Nagyvisnyó között járna vonat.

Megkérdeztük a MÁV Zrt-t, milyen állapotban van a Szilvásvárad-Putnok vonal, mennyibe kerülne a használhatóvá tétele, továbbá mi kellene ahhoz, hogy vagy helyreállítsák, vagy hajtánypályává alakítsák, esetleg teljesen felszámolják és kerékpárúttá alakítsák vonalat. Érdeklődtünk arról, 13 évvel ezelőtt mennyibe került volna a helyreállítás. Arra is rákérdeztünk, mi lett a sorsa a többi ideiglenesen forgalom-szüneteltetett vonalnak, s korábban volt-e következménye, ha egy vonalat sorsára hagytak, indítottak-e pert a MÁV ellen lakosok, vagy mások?

Válaszában a MÁV azt közölte, a Szilvásvárad–Putnok közötti vonalon 2009. december 13-tól szünetel a vasúti forgalom, a személy- és áruszállítás. Az ehhez hasonlóan szünetelő forgalmú vasútvonalakat nem a MÁV zárta be. Az abban érintett vonalak jelentős részén a következő évben újraindult a vonatközlekedés a szakminisztérium döntése alapján.

Harmincezer utas

A MÁV-tól érdeklődtünk arról is, mennyien utaztak tavaly az Eger-Szilvásvárad vonalon, s voltak-e egyeztetések új megállók létrehozásáról (erről ugyanis Lázár János építésügyi miniszter tavalyi egri látogatása után beszámoltak a résztvevők)? Mint a vasúttársaság megírta, az Eger-Szilvásvárad vonalon tavaly 30 ezren utaztak. A vonalon új megállóhelyek létesítése nincs napirenden.

A Szilvásvárad–Putnok közötti elavult vasúti pályán már nem lehetett fenntartani a biztonságos vonatközlekedést, mert 2010 nyarán a rendkívüli időjárás (vihar, rengeteg eső) Csokvaomány és Királd között olyan nagymértékű rongálásokat okozott, ami alkalmatlanná tette a vasúti pályát a vonatközlekedés számára. A következő évben végzett számítások alapján körülbelül 450 millió forintba került volna a pálya helyreállítása. A MÁV szerint a vonal újbóli megnyitása a vonatforgalom számára komoly beruházást jelentene. A Szilvásvárad–Putnok vonalon a vasúti közlekedés újraindítását a pálya állapota és helyreállításának jelentős költsége, a minimális utazási és szállítási igények miatt nincs tervben.

Azt írták, a korábbi években már voltak törekvések arra, hogy hajtányközlekedtetésre alakítanák át a Szilvásvárad–Csokvaomány közötti szakaszt. Hajtánypályaként figyelembe kellene venni a vasútvonal elhelyezkedéséből adódó műszaki adottságokat, így például a hegyvidéki pálya ív- és lejtviszonyait, a közút-vasút keresztezések biztosítását, a terepviszonyokból adódó estleges helyhiányt. A munkák a vállalkozó és a pálya üzemeltetője részére is jelentős anyagi terhet jelentenének.

Szaniszló László, Szilvásvárad polgármestere fölelevenítette, a forgalomszüneteltetés miatt ma is járnak vonatpótló buszok Szilvásvárad és Putnok között. A vasúti pályát, főleg a borsodi, erdős részeken viszont benőtte a gaz és a fa. Vannak hiányosságok, történtek lopások, rongálások, de most már az időjárás és a növények okoznak kárt a pályában. A sínbicikli szolgáltatást korábban a jog nem támogatta, jelenleg pedig a természet. Magyarország legszebb vasútvonalán a legszebb hajtánypálya jöhetett volna létre, de megállt a dolog.

Szaniszló László szerint ma inkább a legszebb kerékpárutat lehetne itt kialakítani, hiszen a lejtése jó, nem kell hegyikerékpárosnak lenni ahhoz, hogy valaki itt túrázzon. Föl kell szedni a síneket, az egyébként is tönkrement talpfákat, az aláépítmény teherbírása megfelelő. Egy Szilvásváradról induló bicikliút csatlakozhatna a Putnok környéki bringautakhoz és össze lehetne kötni Szlovákiával is. A vasút újjáépítésének szerinte már semmi értelme nincsen, az utóbbi években a vasútépítés drágult az építőiparon belül a leginkább, így a vasúti szolgáltatás újraindítása is több tízmilliárdba kerülne. A kerékpárút megépítése szintén milliárdos nagyságrend, igaz, 2010-ben kiszámolták, hogy a pályába épített vas árához keveset kellett volna hozzápótolni, hogy létrejöhessen egy turisztikailag is jelentősnek mondható aszfaltozott, önálló biciklis útszakasz.

Főoldali képünk illusztráció, Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap