Nemrégiben úgy döntött, újabb területen próbálja ki magát, és egy hónapja elkezdett dolgozni az egri Benedek Elek Óvodában, ahol jelenleg nyárig tevékenykedik, de ha a közös munka meghozza a várt eredményeket, tovább is folytatódhat. Andreja nem beszél magyarul, de így is tökéletesen megértik egymást a gyerekekkel.

– Makláron már tartottunk óvodásoknak szobrász-festő kurzust, aminek nagy sikere volt. Aztán Gál Judittal, a Benedek Elek Óvoda vezetőjével beszélgettünk, s felmerült, hogy az egri óvodákba is elhozhatnánk ezt. Ez egy kéttanítási nyelvű intézmény, de nem nyelvórákat tartani jöttem ide, az én feladatom az, hogy a hétköznapi gyakorlatban angolul kommunikáljak a kicsikkel, s hogy közben bevonjam őket a művészeti feladatokba. Jelenleg ott tartunk, hogy bármit, amit kérnek, azt lerajzolom nekik, ők pedig kiszínezik. Aki elkezd érdeklődni a rajzolás iránt, azt megtanítom, hogyan készítse el ő maga ezeket a formákat – részletezte, hozzátette, hogy legtöbbször állatokat kérnek tőle, de a robot is nagyon népszerű, már egy egész hadsereg van belőlük, mert a rajzokat összegyűjtik a gyerekek, és nem csak színezik, hanem ki is vágják a figurákat.