TISZAFÜRED. TÁRSADALMI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAP. 1908. SZEPTEMBER 24.



Utcáink világitása.

Évek hosszú sora óta dicsekszünk vele, hogy minálunk ki vannak világitva esténként az utcák s igy le­galább azért a sok pótadóért nyujtanak is valami kényelmet az adózó polgárnak. Nálunk petróleum világitás van. Van azonban egy másik baj is: nagyon késő ősszel és télen öt hónapig minden második két hétben van világitás – de ez is csak papiroson, mert a 28 napos holdhónapból csak 10 napon égnek a lámpák este kilenc óráig.

Tiszafüreden az utca­világitás nem fölösleges, mert folyamatosan élénkülő forgalma, idegen forgalma és a közbiztonság megköveteli azt. A személy- és vagyonbiztonságnak leghatásosabb védője s igy a rendőrségnek is legkiválóbb segitsége a világosság. Petróleum világitással azonban itt semmire sem megyünk, más világitás kell.

A tiszafüredi kefegyár részvénytársaság most szerelte fel gyártelepét egy 160 lóerejü gőzgéppel. Ez egymagában képesiti arra, hogy községünk utcavilágitását ellássa. Ez aránytalanul olcsóbb mint a mai petróleum. A villany nem apad, nem lopják ki sem a hordóból, se a lámpából, nem verik le duhaj legények s nem kell kioltani este fél­kilenckor.

A községi előljáróságnak is könnyit a dolgán, mert mindenkor tisztában van vele, mibe kerül a világitása s nem kell elszenvedni sok erős támadást a közgyüléseken.



HEVESMEGYEI LAPOK. VEGYESTARTALMU HETILAP, MEGJELEN MINDEN VASÁRNAP. 1903. DECZEMBER 27.



Szőlészetünk érdekében.

Hevesmegyének azon lakosai, akik a Mátra tövénél laknak legnagyobb részben a szőlészetből élnek. Elkezdve Eger városától végig vonulva Kerecsend, Verpelét, Domoszló, Saár, Gyöngyös, Solymos, Oroszi, Gy.-Tarján, Gy.-Pata, Szurdok-Püpöki, Pászhó fel egészen Tarig a lakosság legnagyobb része a szőlészettel foglalkozik. És egyes helyeken az uj kultúra oly előrehaladt, hogy lakosai részére a megélhetést is biztositani képes volna. Képes volna akkor, ha a szőlőterményeknek annyi nagy és sok ellensége nem volna.

A felsorolt városok és községek lakosai a helyi viszonyoknál fogva egyedül a szőlészetből nyerhetik polgári hasznukat, mert az egyéb termények oly lényegtelenek, melyek a megélhetés tekintetében számot alig tesznek.

Aki tehát ezen vidékek lakosai jólétét fejleszteni tüzi ki feladatul, annak oda kell törekednie, hogy a szőlőkultura fejlesztessék, hogy a termékek minél inkább nagyobb jövedelmet legyenek képesek előállitani.

Ezen szempontok vezérelték Gyöngyös város közönségét akkor midőn a nyár folyamán oly nagy monstre deputáczióval jelentek meg Széll Kálmán volt miniszterelnök urnál és a helyzet feltüntetése mellett kérve kérték, hogy az Olaszországból beözönlött olcsó müborokat és hitvány lőréket, amelyek a magyar termények értékét oly erősen lenyomják, az uj egyességnél oly vámmal terhelje meg, mely mellett a nagy behozatal kisebbedvén, a magyar borok értéke emeltessék.

Széll Kálmán volt miniszterelnök úr a panasz jogosságától áthatva kijelentette, hogy az uj vámszerződés alkalmával ugy fog intézkedni, hogy az olasz borok beözönlése gyengüljön, és ezzel a magyar borok értéke emelkedjék.

Gyöngyös város eme nagy küldöttsége előtt tett miniszterelnöki nyilatkozat nem csak a mi küldöttségünket nyugtatta meg, de az ország összes szőlészei is örömmel vették tudomásul a miniszterelnök úr nyilatkozatát; mert hát a védelem nem kizárólag Gyöngyös város borászait, de az egész ország szőlészettel foglalkozók érdekét foglalta magában.



EGRI ÉRTESITŐ. HETILAP. EGYSZERSMIND A HEVESMEGYEI GAZDASÁGI EGYESÜLET KÖZLÖNYE. SEPTEMBER 15-ÉN, 1861.



Hírek

Pádár József maklár-külvárosi lakos házához egy napon a financzok beállitottak, s tőle a kertjében termesztett dohányt követelték. Miután ő alkotmányosnak vélt időben ültetett dohány palántáját nagy gonddal ápolá, s sok költség után annak gyümölcsét élvezni is akará, mint alkotmányos ember, alkotmányos dohányát a financzok illetéktelen kezébe letenni semmi kedve nem lévén – az engedelmességet megtagadta, kijelentvén azonban, hogy az erőszaknak ellent nem áll. Erre a financzok kertje, és padlásának ajtaját feltörték, a dohánypalántát apróra vágták, a száraz leveleket pedig, közel két mázsányit a …bocsánat, nem mondjuk ki még sem, hova hányták. Kiáltunk nekik háromszoros „hochlebent”t!



