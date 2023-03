A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság is megosztotta az Északerdő felhívását, amelyet az erdőtüzek megelőzése érdekében tett közzé közösségi oldalán.

Mint az Északerdő írja, a tél végével nem csak az élővilág kezd egyre több életjelet adni magáról, hanem a szabadtéri tűzesetek is egyre gyakoribbá válnak. Különösen igaz ez a száraz időszakokban, amikor sokkal könnyebben gyulladhat be a növényzet is.

- Közösen is tehetünk az ellen, hogy szeretett erdeink a tűz martalékává váljanak. Amennyiben felügyelet nélküli tüzet észlelnek, kérjük, hogy hívják a 112-es telefonszámot és jelentsék a tűzesetet! - írják.

Tavaly nyáron óriási károkat okozott a Bükkben tomboló tűzvész.