Az elmúlt héten a Hold, a Vénusz és a Jupiter együttállását figyelhették meg a szerencsések az égbolton, míg március 1-jén és 2-án a Jupiter és a Vénusz együttállásában lehetett gyönyörködni a világ minden pontján.

Az égi jelenségekről természetesen a nemzetközi sajtó is hírt adott a The Washington Post például Komka Péter felvételével illusztrálta cikkét. A többszörösen díjnyertes, Hevesben is gyakorta dolgozó fotóriporter február 22-én, Salgótarján közeléből fotózva készítette a látványos felvételt a hármas együttállásról. Facebook oldalán így kommentálta a hírt: Rétikereszt belopakodott a The Washington Postba.

Nem először fedezhetjük fel Komka Péter képeit a nagy amerikai hírportál oldalán. Legutóbbb 2022. januárjában például egy drónfelvétele került a salgótarjáni környéki havas tájról a hét legjobb képei közé. 2022 januárjában a nool.hu így írt erről: A válogatásba többek között spanyol, bangkoki és kínai fotó is bekerült. Komka Péter, az MTI Nógrád megyei fotóriportere még december 26-án készítette a képet drónnal, a felvételen a csodás havas táj. A legnagyobb példányszámú amerikai lapnál is felfigyeltek a fotóra, így bekerült a hét legjobb 10 felvétele közé.

