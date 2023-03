Újratervezik a felnémeti szakaszra tervezett külső és belső nyomvonalat is, utóbbi ellen a lakosság is tiltakozott ugyanis lakóházakat is érint. A városrész mellett futó nyomvonalakról az Ökológiai Hálózat és NATURA 2000 területek érintettsége miatt jelenleg is környezetvédelmi egyeztetések folynak.

– A 2022 májusában bemutatott nyomvonalak a tervek szerint kismértékben érintették volna az Ökológiai Hálózat elemeit és a Vár-hegy-Nagyeged nevű Natura 2000 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület nyugati szélét. Tehát a felnémeti nyomvonalak nagyjából az első két kilométeren a védett területek szegélyében haladtak volna. Később azonban, a nyomvonalba eső pincesor és a patakmeder közelsége miatt, a tervet módosítani kellett, a tervezett utat kelet felé kellett tolni. Ezzel azonban az Ökológiai Hálózat és a Natura 2000 terület érintettsége olyan mértékűvé növekedett, ami már jelentős természetvédelmi kockázatot hordozna. A szóban forgó védett terület rekonstrukcióját EU-s pályázati támogatásból végezte a Bükki Nemzeti Park. Itt található a térség legszebb erdősztyep maradványa, ami országos szinten is egyedülálló értéket képvisel. Az érintettség csökkentése céljából 2022 őszén és év végén számos nyomvonalváltozatot dolgoztak ki a tervezők és egyeztettek a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság szakértőivel, azonban mindegyik változat kiemelt jelentőségű élőhelyek megszűnését jelentené. A környezetvédelmi hatóság hoz végső döntést, hogy természetvédelmi szempontból elfogadható-e a kidolgozott felnémeti nyomvonalak valamelyike – írták az egrielkerulo.hu oldalon.