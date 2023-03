Ha szerencsés az ember, valahogy megöregszik. Ha még szerencsésebb, akkor hatvanon túl belátja, hogy minden küszködésnek egyetlen értelme van, megbékélni önmagával.

Őszintén kívánja maga körül a békét és a nyugalmat, de hisz abban, hogy az utána jövő fiataloknak is jut egy forradalom, s hogy mindig lesznek olyan eszmények, amikért őszintén, megalkuvás nélkül, bátran képesek küzdeni.

Hiszem, hogy minden fiatalnak joga és valamiképp kötelessége lázadni a maga módján. Ledönteni valami régit, építeni valami újat a helyébe. Lehetőleg úgy, hogy az elődöktől kapott értékeket – ha azok igazak és jók voltak – ne tapossák a sárba.

Füst Milán írta, nincs ellenszenvesebb dolog, mint a fiatalkor higgadtsága és az öregség mohósága. Ezt a gondolatot már nagyon korán megjegyeztem, és soha nem szeretném elfelejteni. Mire jutott volna a világ a lázadók, a jobbat, igazabbat, tisztábbat akarók nélkül? Hol tartanánk most, ha az előző századokban mindenki járomba hajtotta volna a fejét, és senki sem próbált volna érvényt szerezni gondolatainak egy méltányosabb világ reményében?

Feltehetően most is a fákon üldögélnénk a majmok társaságában, s legfeljebb a táplálékért, az utódlásért folytatott harcban törne ki némi csetepaté. A majmoktól persze tanulhatnánk is néhány dolgot, amiről néha hajlamosak vagyunk megfeledkezni. Például együttműködést, szolidaritást.