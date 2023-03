A káoszt – és ide illik a Luca-napi hasonlat – évekig nem sikerült megszüntetni, pedig számos javaslat született a megoldásra. Ezek legkevésbé drasztikus változata a parkolóhelyek felfestése volt, hiszen a képviselő-testületben is akadtak, akik sokkal „keményebb” megoldást alkalmaztak volna: korlátokat és más fizikai akadályokat akartak telepíteni a pékség elé, illetve táblákkal tiltották volna a megállást és a közelben történő várakozást.

A döntés már hónapokkal korábban megszületett, s végül felkerült az aszfaltra a felfestés is, ezt követően pedig – ahogy ígérték – a rendőrség is gyakran ellenőrizte a szabályok betartását. Sajnos azonban mindez nem sokáig tartott, mivel a festés csupán két hónapig bírta, februárra teljesen elkopott. Jelenleg már semmi nem szabályozza a parkolást, vagyis „visszaállt” a korábbi helyzet.

A felvetéssel megkerestük Víg Zoltán lőrinci polgármestert, aki elmondta: rövid időn belül pótolják az útburkolati jeleket, s ezt a jövőben is mindig megteszik, ha azok elkopnak. Arra nem tért ki, hogy nem volna-e jobb olyan technológiát alkalmazni, amilyet az állami fenntartású utakon is tapasztalhatunk, ahol akár évekig is megmaradnak – sokszor nagyobb forgalom mellett is – az útburkolati jelek.