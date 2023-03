Egész napos programmal készültek a Dobó István Vármúzeumban március 15-én. A nap 10 órakor ünnepélyes zászlófelvonással kezdődött és eldördült egy díszlövés is. A zord, esős idő ellenére a programokat megtartották, és igen sokan fellátogattak a várba. Népszerű volt a kézműves foglalkozás, a kicsik zászlókat, könyvjelzőket készítettek. A középkori mesterségekkel is megismerkedhettek az érdeklődők, többen ízben volt tárlatbemutató az aknafigyelőben és a börtönkiállításban, illetve fegyverbemutató is volt az egri vár vitézeivel valamint a Bakocsai István Kompániával. Nem maradt el a 15 óra 52-es lövés, illetve este 18 óra 48 perckor díszsortűzzel emlékeztek az 1848/49-es hősökről.