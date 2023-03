A kis postákról tett föl kérdést Dudás Róbert jobbikos mátraballai országgyűlési képviselő a parlamentben és javaslatot is tett arra, hogyan lehetne finanszírozni azok nyitvatartását. Mint elmondta, tavaly ősszel 210 település 336 postahivatalát zárta be az állami társaság. Kifejtette, amikor azt mondták, ideiglenes bezárásról van szó, akkor is tudni lehetett, ha egy postát bezárnak, nem nyitják ki újra. Az elmúlt hetekben ki is derült, így is lett, az önkormányzatok 32 egységet vettek át, de Dudás szerint ez nem azt jelenti, hogy nem szerették volna a másik 330-at is átvenni, csak nem áll rendelkezésükre forrás, és nincs lehetőségük arra, hogy ezt megfinanszírozzák.