– Másfél hónapja szereztünk tudomást a helyzetről. Több alkalommal jártunk is a helyszínen Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársaival közösen, jegyzőkönyv is készült. Ennek a szemétmennyiségnek a felszámolása nagyjából ötmillió forintba kerül majd. Valóban igaz, hogy néhány nem túl rendszerető szalai lakoson kívül a hulladék nagy részét más városrészben élőknek köszönhetik a helyiek. Konkrétan teherautóval hordják oda, legutóbb például egy olasz rendszámos autóval vittek be építési törmeléket. A legvalószínűbb, hogy szervezetten történik mindez, gondolva, hogy majd nem tűnik fel a többi szemét között, vagy a helyiek elviszik a balhét – részletezte az alpolgármester.

Mint mondta, találtak már orvosi leleteket, klímacég szemetére is bukkantak, de jogászok, doktorok egykori tulajdonát is meglelték a halmok közt.