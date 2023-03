Strandfejlesztések és új kerékpárút-hálózat növeli a Tisza-tó vonzerejét, amelynek környékén még mindig a balatoni árak töredékéért lehet házat vásárolni. Az alacsonyabb árfekvést egyebek között a közvetlen autópálya-kapcsolat és az új építésű ingatlanok kínálatának hiánya magyarázza.

Benedikt Károly, a Duna House (DH) PR- és elemzési vezetője arról számolt be, hogy intenzívebb lett a tókörnyéki ingatlanok iránti kereslet, a népszerűséggel az ingatlanárak is növekedtek, már millió feletti négyzetméterárakkal is lehet találkozni a kínálatban. Az árak emelkedése azonban közel sem volt annyira dinamikus, mint például a Balaton környékén, ám emiatt árcsökkenésre nem, legfeljebb az árak stagnálására lehet számítani az idei évben.