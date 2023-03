A rendszerfejlesztéssel nemcsak Verpelétet és Tarnaszentmáriát, hanem Sirokot is a regionális rendszerről látják el. A nagyszabású, 1,3 milliárd forintos beruházás során a siroki medencéből induló vezetékre épül rá a Sirok és Verpelét közötti ivóvízhálózat-fejlesztés, több mint tíz kilométeren. Ez egyben azt is jelenti, hogy bár kapacitásában a vezeték elégséges, avultsága miatt rövid távon rekonstrukcióra szorul Sirok belső hálózatával együtt. A tervezett nyomvonal kezdetben a Tarna-patak közelében, erdő művelési ágú területeket is érintve halad, majd belép Tarnaszentmária belterületére. A településen áthaladva, csatlakozik a település ivóvízmedencéjének töltővezetékéhez, majd a falu belterületén és mezőgazdasági területen keresztül éri el Verpelétet.

Modern tárolót is építenek Megkezdődött az erdészet udvarán a Magyar Falu Program pályázati forrásából egy tároló szín kivitelezése is, erre 20 millió forintot nyert Verpelét.

– Az aljzat és a tartópillérek betonozása zajlik. A tervezett tárolószín alapterülete hétszer 24 méter, belmagassága 4 méter lesz, tartószerkezete acélból, határolófelülete és a héjazata bordás lemezből készül. Erre a beruházásra azért van szükségünk, hogy a korábbi pályázatokból elnyert traktorokat és munkagépeket biztonságos, zárt helyen tárolhassuk. A gépekkel a kommunális feladatainkat, közterületek, parkok, terek, kerékpárút karbantartását, takarítását tudjuk elvégezni. Az aljzatbeton megszilárdulása után kezdődik az acélvázas szerkezet szerelése. Várhatóan május végéig elkészül – ismertette Farkas Sándor.

A városban a beruházás nem jár majd nagyobb kellemetlenséggel a lakosság számára, ugyanis az új hálózat a város előtt balra kanyarodik – kikerülve a lakott területet –, majd a vízműtelephez, innen a magaslati medencébe kerül, ahonnan a település vízelosztása történik. Múlt hétfőn megkezdődött a két, egyenként 250 köbméteres kapacitású ivóvíztározó ellennyomó medence vasbeton szerkezetének betonozása is, az egyik már befejeződött.

– A felső-réti vízmű telepen a két 100 köbméteres fogadómedence is elkészült már. A beruházás eredményeként azt várjuk, hogy Verpelét vízellátása sokkal biztonságosabbá válik, mert az eddig rendelkezésre álló 200 köbméter ivóvíz helyett 900 köbméternyi tiszta ivóvíz áll a település rendelkezésére. Az Észak-magyarországi Regionális Vízművek ZRt. (ÉRV) tájékoztatása szerint a létesítmény üzembe helyezése 2024 első félévére várható – ismertette Farkas Sándor polgármester.