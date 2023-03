Visontán nem csak gázüzemű erőmű, hanem egy háztartási hulladékot és biomasszát égető 31 megawattos erőmű is létesül, ezen kívül fotovoltaikus erőműveket is építenek. A tervek szerint a visontai beruházásokhoz európai uniós támogatást is igénybe szerettek volna venni, 2021-ben a beruházások költségét 400 milliárd forintra taksálták.