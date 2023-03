Átlagosan húsz százalékkal emelkednek a gyöngyösi Kistérségi Humán Szolgáltató Központ fenntartásában működő szolgáltatások térítési díjai, tájékoztatott az önkormányzat. Közlésük szerint kivételt az étkeztetés jelent, aminek esetében 58 százalékos drágulással kell számolni az emelkedő nyersanyagárak miatt, azonban a sávos kedvezményrendszert továbbra is fenntartja a szolgáltató, és méltánylásra is van lehetőség. Az étkezés költsége az emelés után is nagyjából a piaci menüárak felét teszi ki. Az idősklub idén is térítési díj nélkül működik Gyöngyösön. A díjváltozásokról a Gyöngyösi Kitérség Többcélú Társulása már korábban döntött, az új térítési díjak a gyöngyösi testület döntését követően április elsejétől lépnek hatályba.