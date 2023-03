– Fogalmam sincs, hogy Farkas Attila miről beszél. Ott voltam az összes aktivista eligazításon. Soha nem mondtunk nekik ilyet. Ellenben Mirkóczki Ádám polgármester maga mondta el, hogy az ő kérésére hozták létre a hibrid nyomvonalat, tehát nem a külsőt támogatta – reagált Keresztes Zoltán.

– Ez hazugság, hazudsz! – torkolta le Minczér Gábor. Egyébként Mirkóczki Ádám portálunknak is beszámolt arról, hogy a hibrid nyomvonal az ő javaslata.

– Elnézést kérek, hogy egy új nyomvonallal próbáltam tágítani az egriek döntési lehetőségeit. Tavaly javasoltam, hogy tartsunk népszavazást mindegyik nyomvonalról – válaszolta Mirkóczki Ádám.

– Sok dolog elhangzott a keddi lakossági fórumon, ahol Lázár János miniszter is részt vett. A politikai szereplőknek mondott is néhány megfontolandó üzenetet. Én kérem, hogy ez a politikai Muppet Show ne folytatódjon – bár tény, hogy igen látványos, de igen sok időt vesz el – kérte Kovács Cs. Tamás. Ez követően a vasútállomás előtti térről beszélt, amely véleménye szerint életveszélyes, pedig többször is történt egyeztetés a MÁV-val. Kifejtette, tudja, hogy az Intermodális Csomópontban szerepel ez a terület, de nem várhat az aszfaltozás.