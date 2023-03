A város konzorciumi partnerével, a Budai Szerb Ortodox Egyházmegyével közös pályázatot nyújtott be „Művészeti és szabadidő komplexum kialakítása és turisztikai attrakcióvá történő fejlesztése Egerben” címmel. A TOP-forrás 590 millió forint volt.

Az eredeti fejlesztés tartalmazta a Szent Miklós görögkeleti szerb templom (Rác-templom) és környezetének felújítását (beleértve a műemléki lépcsősort), a Vitkovics Ház kiállítótérré, múzeummá alakítását, pénztár, mini shop, vizesblokk kialakítását, ott a zöldfelület megújítását, világítási- és kamerarendszer kiépítését. A beavatkozások másik pólusa a Széchenyi u. 57-61. és a Ráckapu tér 1. szám alatti, korábban Egrix, Egal teljes rehabilitációja volt. Itt a 2011 óta nem üzemelő, leromlott extrém sportpálya területének átalakítása, a területen lévő ingatlan elbontása, ott egy új épület kialakítása kerékpárszervízzel és kerékpárosbolttal, vizesblokkokkal szerepelt. Olyan extrémsport park jött volna létre, amely lehetőséget ad BMX, extrém roller és görkorcsolya, gördeszka sportok gyakorlására. A pályázat hangsúlyos eleme volt még az Eger-Egerszalók kerékpárút egri szakaszának megépítése.

A projekt során az egyes elemek előkészítettsége más-más fázisban tartott, ami rendkívül megnehezítette az egyes tevékenységek együttes kezelését. A kerékpárút fejlesztése TOP-forráson kívül valósult meg, így ez az elem már korábban kiesett a projektből. 2019. május 29-én a Budai Szerb Ortodox Egyház jelezte, hogy a projekt keretében kötött konzorciumi megállapodását felbontja, miután a Rác-templom teljeskörű felújítására kiírt közbeszerzési eljárások eredménytelenül zárultak.

A területen régészeti feltárásokat folytattak, ahol megtalálták a régi városfal egy szakaszát. Mivel a terület ezen részére építeni tilos, ez ismételten szűkíti a beruházás lehetőségeit. Az önkormányzat az eredetileg tervezett projektelemek közül a MÉSZ park, Egrix/Egal területéről rendelkezik.

– A Városfejlesztési Kft. idén januárban-februárban egyeztetéseket folytatott az Államkincstárral (mint közreműködő szervezettel) és az Irányító Hatósággal, valamint közbeszerzési szakértővel, melynek eredményeként rögzíthető, hogy a projekt kivitelezése csökkentett műszaki tartalommal megvalósítható oly módon, hogy a műszaki tartalom módosítása nem lépheti túl az 50 százalékos mértéket. Mivel rohamosan közeledik a 2014-2020-as ciklus operatív programjainak zárása, valószínűsíthető, hogy egy újabb közbeszerzési eljárás lebonyolítása esetén kifutnánk a rendelkezésre álló megvalósítási időből. Ezért célszerű a 2019-ben lebonyolított eredményes közbeszerzési eljáráshoz igazítani a projekt ütemezését, és a lehető leghamarabb megkezdeni a kivitelezési munkálatokat. A megvalósítás érdekében szükség van az elmúlt 2-3 évben elmulasztott adminisztratív és pénzügyi intézkedések, módosítások mielőbbi végrehajtására – ezeket célozzák az előterjesztés határozati javaslatai. Ezek szerint hivatalosan is rendezni kell a Budai Szerb Ortodox Egyház, mint konzorciumi partner kilépését a projektből, egyúttal az önkormányzatnak nyilatkoznia kell, hogy a projektet önállóan is meg kívánja valósítani. A megvalósítás érdekében be kell nyújtani az önkormányzat igényét a teljes projektösszegre – magyarázta Mirkóczki Zita az előterjesztésben.

Vagy megújítják a Vitkovics házat és kialakítanak az Egál helyén egy kerékpárkölcsönzőt, látogatók fogadására alkalmas helyet, pénztárral, ajándékbolttal, mosdókkal, valamint egy szabadidő parkot extrém kerékpáros elemekkel, vagy visszafizetik az összeget, szögezte le.

Mirkóczki Ádám szerint más akadályai is vannak a projektnek. Kérte, hogy Spisák György aljegyző fejtse ki ezeket.

– A kivitelező állítása szerint szóbeli megrendelésre földmunkákat végzett, amiért 30 millió forintos követelést támasztott, ez befolyásolja a projektet. Az ortodox templom a mai napig benne van a projektben, mint megvalósítandó elem. Nem értjük, hogy hol tart a projekt, hol maradt abba a Városfejlesztési Kft.-nél. Mi is azt szeretnénk, hogy haladjon, de ahhoz komolyan utána kell nézni a dolgoknak – emelte ki az aljegyző.

A Városfejlesztési Kft. azon kívül, hogy „Hogy vagy?” semmilyen kérdésre nem tud válaszolni. Én most azt sem tudom, hogy ki a cég vezetője. Nagy István lemondott, majd szavaztunk arról, hogy váltsuk le, de ezt az Evat igazgatósági ülésén tudomásom szerint napirendre sem tűzte. Én javaslom, hogy a pályázatokat vonjuk vissza az önkormányzathoz., mert minden perc míg a cégnél vannak a TOP-források, elpocsékolt idő – mondta Mirkóczki Ádám.