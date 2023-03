– Nagyon vártuk ezt az estét is, hiszen a fúvósaink is, és akik őket szeretik, mind nagyon szeretünk mulatni. Már előre feldíszítettük a helyszínt, szépen megterített asztalokkal, finom vacsorával, fotófallal és természetesen jó hangulattal vártuk a támogatóinkat, akiknek nagyon hálásak vagyunk a segítségükért. Az idei jótékonysági est bevételét a harmadik fúvós találkozóra fordítjuk, melyet július 15-én rendezünk meg. Az első két találkozón is nagyon sokan vettek részt, bízunk benne, hogy idén is hasonlóan sikeres lesz a rendezvény – mondta el portálunknak az egyesület elnöke.

A bál fővédnöke, Bóta József Sándor, a település polgármestere köszöntötte a résztvevőket szombat este, majd kezdetét vette a mulatság.

Kovács Henrik karnagy vezetésével azt est főszereplői – akiknek a gyűjtést szervezték – műsorral készültek a vendégeknek, s természetesen a tőlük megszokott, remek hangulatú produkcióval kápráztatták el a nézőket. Ahogy azt már megszokhatták, ahol a Szihalmi Fúvósok fellépnek, ott a jó hangulat garantált. Az egri majorettek is táncoltak az est folyamán, évek óta rengeteg közös fellépésünk van.