Tizennégy diák versenyzett kedden a Heves Megyei SZC Sárvári Kálmán Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium falai között. A városban 11 alkalommal tartották meg a Dr. Habis György Eger Városi Német Nyelvi Szépkiejtési Emlékversenyt, mely egy egri német és olasz tanár nevét viseli.

– Már 2012 óta rendezik meg ezt a versenyt itt. Fontosnak tartom, hogy segítsük az idegennyelv tanulását, a felkészülés plusz tudást ad. Édesapám 1941-ben kezdte pályafutását a Szent Bernát Ciszterci Gimnáziumban, majd a Dobó Gimnáziumban tanított 1957 januárjáig. A forradalomban való szerepvállalása miatt internálták, 1958-ban újra taníthatott a Szilágyi gimnáziumban. Nem csak a középiskolások útját egyengette, de egészségügyi dolgozóknak is fordított szakirodalmat és előadásokat. Németül, olaszul angolul tudott – mondta Habis László, az esemény fővédnöke. Elmondta azt is, az édesapja fontosnak tartotta, hogy a középiskolások szókincse friss legyen, ezért napilapokat is használt a tanítás során.

Milibákné Veres Erika az intézmény igazgatója kiemelte, hogy vendéglátást is oktató iskolaként fontosnak tartják a német nyelvtudást. Céljuk, hogy jól képzett szakemberek hagyják el az iskolát, akik megtalálják boldogulásukat akár a környék turizmusában, vagy iparában is.

A versenyen hagyomány, hogy a nyertes iskolája hazaviheti a vándorserleget, majd a következő évben az az új nyertesre száll, az előző évi pedig emlékplakettet kap. A vándorkupát és a plaketteket is Habis László és családja ajánlja fel.