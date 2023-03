Sástóra kis átalakítás után, 1973-ban került, egy korábbi, 10 méter magas fából készült kilátó helyére. Csak az első teraszáig sétáltak fel, de már onnan is csodálatos volt a kilátás, bár akkor még egy kicsit kopár. Tiszta időben még a Tiszáig és a Budai hegyekig is ellátni.

Az első emeleti teraszon rajzok és megtapintható faragott madarak segítik a madárfelismerést, a harmadik emeleten pedig feliratos tájképek és távcső találhatók.

A sástói parkot elhagyva, a legközelebbi parkolóban, ahova több turistaút is befut, ne hagyjátok ki a lángosozást - intenek a portál munkatársai. - Forró menza tea, palacsinta és nagyon jó minőségű, árban is megfelelő lángosok várnak. Olyan kedvelt a büfé, hogy törzsvendégei is vannak, akiknek már mondaniuk sem kell a rendelést, csak beintegetnek az ablakon.

A parádsasvári üveghuta

A több mint háromszáz éves múltra visszatekintő parádsasvári üveggyártást feltámasztó manufaktúra egész évben látogatható! Azt azonban érdemes tudni, hogy mindenképpen be kell jelentkezni a bemutatókra, mert bizony sokan kíváncsiak rá.