Biztos nem vagyok egyedül azzal, hogy amikor már túl sok rossz dolog történik egymás után, akkor valami jó helyre vágyom, sőt akár a világ végére is elmennék, hogy kiszakadjak a hétköznapok gondjai közül.

Még ha nincsenek is kifejezetten rossz dolgok, akkor is jó néha elszakadni otthonról, és olyasmit csinálni, amit egyébként nem sűrűn szoktunk. Így tettek a rokonaim is nemrégiben, és ellátogattak a kis falunkba. Három gyermekük közül a két nagyobb egy hatalmas játszótérként tekintett az udvarra. Locsoltak, földet lapátoltak, a levágott gallyakat egy kupacba hordták, s mindezt hatalmas kalandként élték meg.

Nagyon élvezték, és amikor közelgett a búcsú pillanata, azt mondták, nem szeretnének hazamenni, inkább maradjanak a falunkban addig, ameddig meg nem halnak. Gyorsan ki is fejtették, hogy értik ezt: ha valahol nagyon jó, ott sokáig kell maradni, és a halál elég sokára van, így érdemes ahhoz időzíteni az olyan dolgokat, amiket a lehető legkésőbb szeretnénk megcsinálni. Hibátlan logikára vall az eszmefuttatásuk.

A gyerekek hazamentek a szüleikkel, minket pedig berántottak újra a szürke hétköznapok. Jöttek a gondok, velük az érzés, hogy egy kicsit jó lenne világgá menni. Gyöngyöstarjánig jutottunk, ahol végre megnéztük a vérszilva fákat.

Annyira szépek a rózsaszín virágba borult lombkoronák, hogy én is úgy éreztem, jó lenne ott maradni addig, amíg meg nem halunk.