Gyöngyösön is sok családot érint a kormány döntése, amely szerint már az önkormányzati és állami bérlakások bérlőire is kiterjed a rezsicsökkentett ár, így nekik is csak 36 forintot kell fizetniük az áramért, írja közösségi oldalán Horváth László országgyűlési képviselő.

– Korábban Gyöngyös önkormányzata kapott többszázmiliós kormányzati rezsitámogatást, majd az uszoda üzemeltetésére érkezett célzott forrás, ezzel a döntéssel pedig az önkormányzati bérlakások bérlőinek terheit segíti Gyöngyösön is a kormányzat. A háború és a hasztalan uniós szankciók miatt nehéz időket élünk, de számíthatunk egymásra – fogalmaz Horváth László.