A városháza munkatársai minden bejelentést kivizsgálnak, és amennyiben illetékességük és hatáskörük engedi, intézkednek is az ügyekben, egyéb esetben továbbítják a bejelentést a megfelelő hatósághoz vagy szolgáltatóhoz. Nagy segítséget jelent, ha a pontos helyszínmegjelölés mellett fotóval is segítik a probléma és a helyszín beazonosítását. A bejelentő felület 2021-es indulása óta már közel hatszáz online bejelentés érkezett, amelyek többsége valóban jogos és hasznos észrevétel, ám sajnos vannak olyanok is, akik nem rendeltetésének megfelelően használják a felületet, sőt időnként minősíthetetlen hangú fenyegetéseket is kapnak - közölte a gyongyos.hu.

Hozzátették, a következő üzenet a napokban érkezett a bejelentő felületre a Pesti úti lakótelep mögött több évtizede álló játszótérrel kapcsolatban. Az üzenetet név nélkül, változatlan formában, a helyesírási és gépelési hibákkal együtt közölték, ahogy mi is tesszük.

Ezt a Lakótelep nevében Írom, amennyibem mégegyszer Ovodás csoport jön ide üvöltözni Vér fog folyni! Elege van a Lakótelepnek abból hogy az elcseszettül telepített játszótértől semmit nem lehet cainálmi a 3 műszakban dolgozókat redszeresen felébresztik maguk szerint ez helyén való??????????

A fenyegetéssel kapcsolatban a gyermekek védelme érdekében az önkormányzat a szükséges jogi lépéseket megteszi - biztosítja a lakosságot a gyongyos.hu.