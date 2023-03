Úgy tűnik, havas lesz a nemzeti ünnep Heves vármegyében, az ország legmagasabb pontján, a Kékestetőn ugyanis már most erőteljesen havazik. A met.hu előrejelzése szerint délelőtt az Északi-középhegység hegyvidéki területein, majd a déli óráktól az ország keleti harmadában helyenként síkvidéken is az esőt havas eső, havazás váltja fel. Síkvidéken megmaradó hótakaró nem valószínű, azonban az Északi-középhegységben 400-500 méter felett megmaradhat a hó, a magasabb csúcsokon - így a Mátrában vagy a Bükkben - akár 10-15 centiméteres olvadozó hóréteg is összegyűlhet éjfélig.



Napra pontosan tíz évvel ezelőtt, 2013. március 15-én havazásra ébredtek az egri lakosok is.