Lassan mutatkoznak meg a hanyatlás jelei. Először csak az állandó fejfájás jelzi, hogy valami nincs rendben. Erőlködsz a monitor előtt, összefolynak és egyre homályosabbak a betűk. Ilyenkor előbb-utóbb eljut a szemészhez az ember, aki megállapítja, hogy ez az öregszem-szindróma első jele. Felírja az alkalmas szemüveget, és egyszeriben megszűnik a fejfájás, kitisztul egy időre a világ, és úgy véled, újra érted, mi történik körülötted, benned.

A hallásoddal folytatódik. Eleinte jót nevet a környezeted azon, hogy mindig kétszer kell elmondani valamit, mert nem érted, aztán amikor arra is figyelmeztetnek, hogy ne ordítva közöld a mondandódat, jó esetben rájössz, hogy te kezdesz süketté válni. Ilyen esetekben átmenetileg jól jöhet egy fülmosás, később egy hallókészülék sem árt.

Egy-két év múlva azon kapod magad, hogy kihívást jelent egy hosszabb lépcsőn gyalogosan felcaplatni. Az természetes, hogy meg-megállsz, de az nem, hogy az utolsó lépcsőfokoknál a térded is jelzi, hogy gond van. Tovább is van, mondjam még?

A szembesülés erőink végességével és határaink beszűkülésével enyhén szólva is aggasztó. Amikor a napokban felástam a konyhakertet a tavaszi vetés előkészítésére, utólag láttam be, elszámítottam magam. Ami tavaly gond nélkül ment, ma már nem.

Barátnőm azt javasolta, járjak gyakrabban síelni. Tudta, hogy síléc soha nem volt a talpamon. Sírva nevettünk.

