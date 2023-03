– A magyarok ismét megmutatták, hogy a nehéz időszakokban is számíthatunk rájuk. A Hatvannal való baráti kapcsolat sajnos egy tragédia miatt jött létre, de reméljük, hogy minél több örömteli pillanatot élünk majd meg közösen. A polgármesterrel arról is egyeztettünk, hogy a várossal milyen együttműködést hozhatunk létre a közeljövőben. Terveink szerint mostantól több alkalommal is ellátogatunk majd ide – hangsúlyozta a nagykövet asszony.

Horváth Richárd, polgármester emlékeztetett arra, hogy Hatvan nemrég egymillió forinttal segítette a földrengés sújtotta Törökországot. Mint mondta, most annak reményében találkoztak újra, hogy hosszútávú kapcsolatok is létrejöhessenek.

– A fő irány a gazdasági együttműködés lenne. Felajánlottam a nagykövet asszonynak Hatvant befektetési helyszínként, de egyeztettünk arról is, hogy a sport és a kultúra területén milyen közös projekteket lehetne megvalósítani – emelte ki a polgármester.