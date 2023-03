Portálunk érdeklődésére Juhász Gábor résztulajdonos elmondta, hogy egy markazi lakos lakcímével lett tisztában. Arról is beszélt, hogy az édesapjáé volt ez az Abasár határában található terület, aki még anno, a privatizáció során vette meg. Azóta olyan családok a résztulajdonosok, amelyek között nincs egyetértés a terület hasznosítását illetően.

– Én szeretnék itt állatokat tartani, ökogazdálkodást folytatni, de a másik család nem úgy áll hozzá, hogy elkezdhessem. Hetven hektár területrészünk van itt, de az osztatlan közös tulajdon nem tudok hozzálátni a terveim megvalósításához. Addig is, amíg nem tudok itt gazdálkodni, azaz nem vagyok jelen nap mint nap és emberek sincsenek jelen a gazdaságban, próbálom rendben tartani a területet, és annak állagát megóvni. Az elmúlt évek során azonban az egykori honvédségi torony felőli területre a környékbeli lakosok elkezdték kihordani a szemetet. Minden van benne, válogatás nélkül: különböző műanyaghulladékok, veszélyes hulladék, például hullámpala, de betontörmelék is. Már egy éve küzdök, lezárattam az utat, de nem lehetett olyan súlyokkal rögzíteni az úttorlaszt, hogy ne lehetne elmozdítani. Két ember elbír vele. Így, az elmúlt egy évben is folyamatosan szállítottam el mások szemetét. Próbálom valahogy tetten érni az elkövetőket, de úgy nehéz, ha nem vagyok ott. Vadkamerával is próbálkoztam, de még nem zöld a természet, és könnyen kiszúrható, hol van elhelyezve. Az elmúlt hét elején szállították el legutóbb szemetet, és most vasárnap, amikor szétnéztem, már megint 3-4 zsáknyi hulladék ott volt – részletezte Juhász Gábor.

Kazsu Attila, Abasár polgármestere portálunk érdeklődésére elmondta, tudnak arról, hogy a magánterületen folyamatosan keletkezik hulladék.