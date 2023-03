Abasár ivóvízhálózata elöregedett, szögezte le portálunknak Kazsu Attila polgármester. A csövek egy része teljesen elkorrodálódott acél-, illetve eternit betoncső, bőven 50 év felettiek.

– Csőtöréseknél sok helyen láttuk, hogy olyan vékonyra kopott el az eternitcső belseje, hogy kézzel, fűrészlappal vágható, el is roppan. A helyreállításnál sem lehet tömöríteni fölötte a földet, mert a gép vibrációja újra eltörné a csövet. Így viszont kátyúk keletkeznek az útburkolaton, most is tucatnyi úthibát kerülgetnek a faluban az autók. Idén március 7-én már a tizedik csőtörés okozott bosszúságot. A falu legmagasabban fekvő pontjain, baj esetén, 2-3 napig is komoly vízhiány lép fel. Ezzel szemben az alsó régiókban túl nagy a nyomás, akár 8 bar is lehet. Ezt a vízszolgáltatáshoz kapcsolódó berendezések tartósan nem bírják. A nyomáscsökkentő beépítése lenne a megoldás, de az elöregedett a csőhálózat miatt, gyakorlatilag lehetetlen. Az is probléma, hogy nincs elég szakaszlezáró. Ha olyan helyen törik el a vezeték, akár a fél falut érintheti a vízhiány. A beépítés költségét az önkormányzat részben átvállalná. Minden csőtörés hibaelhárítása után átmossák az adott szakaszt, de előfordul, hogy a csővezeték nem bírja a légtelenítéskor fellépő nyomáskülönbséget sem. Az önkormányzat összes nagylétszámú közintézménye az egyik legkritikusabb 200 méteres hálózati szakaszon van. A száz fős idősek otthonában negyvenen ágyhoz kötöttek, de ott található az iskola, az óvoda, a könyvtár és a közösségi ház is. Ezen a szakaszon a csövek cseréjének vízügyi engedélyes tervét, az úthálózati tervvel, a csapadékvíz-elvezetéssel és a járdával együtt 4 millió forintért elkészítettük. Tervek nélkül még gondolati szinten sem lehet elindítani a felújítást – emelte ki Kazsu Attila.