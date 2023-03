Szeretem a horrorfilmeket. Nem a direktben trancsírozósakat, a kaszabolós-láncfűrészes hentelőseket, hanem azokat, amelyeken ezek nélkül is lehet borzongani; kedvenceim a 70-es, 80-as évek alkotásai, amikor még nem számítógépekkel tervezték meg a szörnyeket.

Persze, a sztereotípiák már akkor is megvoltak: a tenger a cápáké, a folyam a krokodiloké, a nyári tábor a sorozatgyilkosoké, az országút a magányos gonosztevőké, a kisváros pedig mindenféle emberi ragadozóké. Mondjuk, sosem értettem, mivel érdemelték ki a kisvárosok a megkülönböztetett figyelmet, de ha így, akkor így, bizonyára megvan az oka, hogy a filmesek számára egy észak-virginiai porfészek vonzóbb, mint Los Angeles. A beidegződések nem múltak el.

Ma is kiver a víz, ha erdei kunyhóban vagy a tengerfenéken játszódik a történet, legyen az bármilyen ártatlan is, ha pedig temető mellett haladok, óhatatlanul a zombik jutnak eszembe. Elég egy kenyérvágó kés az asztalon, és máris Hitchcockra asszociálok, ha pedig a karón varjút látok, úgyszintén. Ugyanakkor pozitív tulajdonságom, hogy ha a tudatalattimban nem is, agytekervényem leporolt szegletében el tudom különíteni a valóságot a rendezői vízióktól. Végig bennem van, hogy csak filmet nézek, képzeletbeli sztorit, szemben azokkal az eseményekkel, amik mostanában megtöltik a híroldalakat. Egyebek mellett ez különbözteti meg ifjúkoromat a huszonegyedik századtól.