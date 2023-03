Március utolsó hetében, a tavalyi nagy érdeklődésre tekintettel, újra lesz elektronikaihulladék-gyűjtés, közölte Asztalos Miklós polgármester. Áprilisban az autógumik gyűjtését szervezik, oda a felni nélküli régi traktor- és teherautó-gumikat is lehet vinni. A polgármester kéri a gazdákat, a földjeiknél található szétdobált gumikat is szállítsák be.