A szokásos csütörtökönkénti piac mellett most ünnepi árusításra is várják az érdeklődőket, április 2-án 11 és 17 óra között az aldebrői piactéren. A húsvéti kirakodáson beszerezhetők lesznek egyebek között házi, adalékmentes sonkák, különböző ízesítésű sajtok, sütemények, és kézműves dekorációkat, ajándéktárgyakat is lehet majd vásárolni.