Boros András helyi építész, aki Kárpáti Jánossal, az Országos Műemléki Felügyelet volt munkatársával szívügyének tekinti, hogy új életet adjon a várnak. A szakemberek szerint az első lépés mindenképpen a régészeti feltárás lenne, ami a projekt szempontjából is igen hasznos a fent említettek miatt. Másodízben jöhetne az építészeti helyreállítás, majd pedig a virtuális rekonstrukció. A településen is kialakítanának egy látogatóközpontot, hogy az is megismerhesse a várat, aki nem tudja megmászni a meredek sziklákat.

Ami maradt Forrás: Huszár Márk !Heves Megyei Hírlap

– Ha megvalósulhatna a projekt, akkor nemcsak a vár rekonstruált képét láthatnák a turisták, hanem a feltárások alatt beszkennelt kutatóárkokat és azt, amit abban a régészek találtak. A falak egészen jól kivehetőek, sőt a ciszterna egy része is megvan, és az 1930-as évek előtt még meglévő részeket fotóval dokumentálták is, mára persze ezek is leomlottak. A látogatóközpont kialakítása, a vár biztonságossá tétele lenne mindenképp szükséges, és a falak helyreállítása egy bizonyos szintig. Fontos az is, hogy a védett környezetbe minél kevésbé avatkozzunk be – magyarázta az építész.