Karriernapot tart a hónap végén az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. A március 28-i eseményen 25 kiállító mutatkozik be a diplomaszerzés előtt álló fiataloknak, akik a program segítségével akár megtalálhatják első munkahelyüket is. A B épületben rendezendő eseményen az érdeklődők a pedagógusképzés, a karrier és a versenyszféra témáját taglaló kerekasztal-beszélgetések részesei lehetnek, valamint előadást is hallhatnak a vállalkozóvá válás lehetőségéről, a legfontosabb tudnivalókról és a buktatókról is.