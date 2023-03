A Down-szindróma és az autizmus világnapjáról emlékeztek meg szerdán az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (EKKE) gyógypedagógus hallgatói és oktatói. A program részeként beszélgettek, s volt kvízjáték és vetélkedő is, így a hallgatók számot adhattak a témához kapcsolódó tudásukról. A vetélkedőre 12 csapat nevezett be, akiket oktatóik is segítenek a versenyben.

A délután záró eseményeként az autizmus színére, vagyis kékre változott az Érsekkerti épület és annak udvara, hiszen a hallgatók által készített kék papír pörgettyűk ereszkedtek le az ablakokból, tudtuk meg Pócsik Attilától, az EKKE sajtóreferensétől.