– A márciusban elfogadott költségvetésük szerint több, mint 387 millió forintból gazdálkodhatnak. Milyen pályázatokkal bővülhetnek a fejlesztésekre fordítható pénzek?

– Három elnyert Top-Plusz pályázatból tudunk fejleszteni. Az óvodára 100 millió, a művelődési ház energetikai korszerűsítésére, felújítására 64 millió és a 3-as út melletti önkormányzati területen termelői piac kialakítására nettó 94 millió forintot nyertünk el. Bízom benne, hogy idén mindhárom pályázatot megvalósíthatjuk. Nagy szükség volna még a belterületi utak felújítására forráshoz jutni. Az Egri Főegyházmegyétől szeretnénk átvenni a Kálvária tulajdonjogát, s így annak karbantartását is átvállalni, hogy ezen emlékhelyhez méltó állapotok legyenek.

– Milyen rendezvényekre készülnek?

– Ezekhez is szeretnénk még támogatásokat szerezni, de a már szokásos, jó hírű rendezvényeink közül a kemencés fesztivált június első hétvégéjén, a Szent István-napi Kemencés Kenyérünnepet biztosan megtartjuk. Utóbbin a faluközösségért tevékenykedő személyek kitüntetése, elismerések díszpolgári cím átadása történik.

– Az idősek napi rendezvényüket tavaly advent első vasárnapján tartották.

– Idén is megtartanánk, s műsoros délutánnal, disznótoros ebéddel várjuk a település 65 év feletti nyugdíjasait. Mindezen túl a szihalmi egyesületek támogatása is fontos, szeretnénk az előző évekhez hasonlóan megadni az önkormányzati támogatást még akkor is ha szűkösebb a keretünk.